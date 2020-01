Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Xilam : nomination d'une directrice éditoriale Cercle Finance • 08/01/2020 à 10:32









(CercleFinance.com) - Xilam Animation annonce avoir nommé Caterina Gonnelli, anciennement directrice des acquisitions et coproductions pour Disney Channels EMEA, au poste de directrice éditoriale avec pour mission de piloter la forte croissance de son portefeuille de projets. Dès son arrivée, le 13 janvier, elle partagera avec Jean Brune la supervision de l'ensemble des aspects éditoriaux des contenus Xilam en cohérence avec les besoins du marché. Elle reportera directement au PDG Marc du Pontavice. 'L'expertise de Caterina sur un marché mondial de l'animation pour enfants en pleine transformation aidera Xilam à renforcer son empreinte auprès de l'ensemble des chaînes de télévision et des plateformes numériques dans le monde entier', explique le studio d'animation.

Valeurs associées XILAM ANIMATION Euronext Paris +0.33%