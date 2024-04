Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Xilam: France TV, BBC et ZDF diffuseront la nouvelle série information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - Xilam a annoncé lundi que sa prochaine série 'Piggy Builders', destinée aux enfants les plus jeunes, serait diffusée sur France Télévisions, sur la BBC et sur l'allemand ZDF à partir de l'an prochain.



Cette production en '3D' - qui s'adresse à un public préscolaire - met en scène un trio de frères et soeurs cochons qui doivent faire face à un loup paresseux.



Les premiers épisodes de cette série de 52 chapitres de 11 minutes devraient être livrés dans le courant du troisième trimestre 2025.



Cité dans un communiqué, Marc du Pontavice, le PDG de Xilam, s'est dit 'très satisfait' du soutien apportés par les trois diffuseurs publics européens.



Il ajoute que Piggy Builders avait reçu un accueil 'formidable' lors de sa présentation au 'Cartoon Forum' de 2021.



Suite à cette annonce, le titre Xilam progressait de plus de 3% lundi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées XILAM ANIMATION Euronext Paris +3.19%