Xilam: empreinte carbone inférieure de moitié au secteur

(CercleFinance.com) - Xilam Animation a récemment dévoilé les résultats de son premier bilan carbone, qui fait apparaître une empreinte par employé quasiment inférieure de moitié à celle du secteur.



Le studio indépendant de production et de distribution de programmes d'animation indique que ses émissions de gaz à effet de serre (GES) ont atteint 1.673 tonnes CO2 équivalent (tCO2e) sur l'ensemble des scopes 1, 2 et 3 en 2022, soit 3,9 tCO2 par employé.



Selon Greenly, le prestataire à l'origine de ce bilan carbone, l'empreinte carbone du groupe par employé est inférieure de moitié (-49%) à la médiane des entreprises des industries culturelles et créatives, c'est-à-dire 8,02 tCO2e par employé pour la médiane du secteur.



D'après le rapport, le poste des achats de services, notamment auprès de studios prestataires, est de loin le plus émetteur de gaz à effet de serre avec 40% des émissions.



L'énergie vient ensuite, avec 13% du total des émissions, dont 85% proviennent de l'électricité, tandis que la catégorie nourriture et boissons représente 12% du total des émissions, principalement liée aux repas des collaborateurs.



Le numérique (services Web, SaaS, licences et serveurs cloud) a quant à lui généré 11% du total des émissions.



'Les résultats de cette démarche démontrent que l'entreprise est déjà très 'green' au regard du secteur d'activité des services audiovisuels, mais aussi qu'elle dispose encore de belles marges de manoeuvre pour continuer à réduire son empreinte', a souligné son PDG, Marc du Pontavice.





