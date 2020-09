Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Xilam : des résultats de premier semestre 'solides' Cercle Finance • 30/09/2020 à 11:25









(CercleFinance.com) - Xilam a annoncé mercredi avoir signé une performance financière 'solide' au titre du premier semestre compte tenu du contexte exceptionnel lié à la crise du Covid-19. Le spécialiste des programmes d'animation dit avoir dégagé un résultat opérationnel de 1,3 million d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre 2,5 millions d'euros un an plus tôt. Comme anticipé, l'acquisition du studio d'images de synthèse Cube Creative a contribué négativement au résultat du semestre au cours d'un exercice qualifié 'de transition'. Le chiffre d'affaires, déjà publié, s'est lui établi à 9,8 millions d'euros au 30 juin (+24% dont +5,6% en organique), les effets de la crise sanitaire ayant été plus que compensés par les livraisons de productions non-propriétaires, notamment de Chip'n'Dale (Tic et Tac). Malgré quelques décalages de livraisons, Xilam confirme ses objectifs de revenus cumulés de 78 millions d'euros sur les exercices 2020-21 puis 110 millions sur les exercices 2022-23 à la faveur d'un carnet de commande qualifié de 'record'.

Valeurs associées XILAM ANIMATION Euronext Paris -1.73%