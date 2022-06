Xilam: de nouveaux contrats avec le géant Disney information fournie par Cercle Finance • 16/06/2022 à 11:20

(CercleFinance.com) - L'action Xilam n'échappe pas à la morosité de la Bourse de Paris jeudi matin et recule de plus de 3%, bien que le studio d'animation français ait décroché de nouveaux contrats auprès du géant américain Disney.



Après avoir grimpé de plus de 5% en début de matinée, le titre s'est retourné à la baisse et accuse désormais un repli de 3,4%.



A l'occasion du festival international du film d'animation d'Annecy, le groupe a annoncé hier soir avoir conclu des accords pour la production de deux nouvelles séries destinées à la plateforme Disney+.



Xilam a été chargé de concevoir 'The Doomies', une création originale dans le segment innovant de la comédie d'horreur pour adolescents, et s'est également vu confier la suite de la série 'Les Aventures au Parc de Tic et Tac', dont la première saison est diffusée sur Disney+ depuis l'été 2021.



'Ces annonces confirment la capacité d'innovation de la société sur de nouveaux genres et sa capacité à faire durer des franchises historiques, tout autant que ses succès auprès des plateformes SVOD, lesquelles fidélisent leurs abonnés par le renouvellement de contenus premium, notamment l'animation', expliquent ce matin les analystes de TP ICAP Midcap.



La société de Bourse renouvelle à l'occasion sa recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 44 euros.



La nouvelle est accueillie tout aussi favorablement par leurs confrères d'Euroland, qui réitèrent également leur conseil d'achat avec une cible de 51 euros, représentant un potentiel haussier de 45%.