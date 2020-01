Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Xilam : contrat avec DreamWorks pour une série animée Cercle Finance • 16/01/2020 à 08:35









(CercleFinance.com) - Xilam Animation annonce la signature d'un contrat avec DreamWorks Animation qui a acquis en exclusivité tous les droits TV, Vidéo et VOD pour le marché américain de la première saison de sa série Mr Magoo, composée de 78 épisodes de sept minutes. Mr Magoo sera disponible dès le 17 janvier sur la plateforme de streaming CBS All Access. Ce contrat consolide la stratégie de déploiement de Xilam sur le marché américain, où il a récemment annoncé la mise en production de la première série originale d'animation de Netflix.

Valeurs associées XILAM ANIMATION Euronext Paris +1.91%