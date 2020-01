XILAM : contrat avec DreamWorks Animation pour distribuer Mr Magoo aux Etats-Unis

(AOF) - Xilam Animation a annoncé la signature d'un contrat avec DreamWorks Animation (Classic Media) pour sa nouvelle série Mr Magoo adaptée du célèbre dessin animé du même nom. Dreamworks a en effet acquis en exclusivité tous les droits TV, Vidéo et VOD pour le marché américain de la première saison de cette série composée de 78 épisodes de 7 minutes. Mr Magoo sera disponible dès le 17 janvier 2020 sur la plateforme de streaming CBS All Access.

Mr Magoo est actuellement diffusé sur France 3 et France 4, sur Boomerang (groupe Turner) en France, en Afrique, au Moyen-Orient, en Israël, en Turquie et en Scandinavie ainsi notamment que sur le chaînes Cartoon Networks (Asie), Discovery Kids (Amérique Latine), Super RTL (Allemagne), VRT et RTBF (Belgique), SIC K (Portugal), RTVE (Espagne), RTS (Suisse), CITV (Royaume-Uni), Discovery et DEA Kids (Italie).