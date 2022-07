Xilam confirme sa guidance pour 2022-2023

(AOF) - Xilam, société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, a annoncé un chiffre d’affaires en progression de 23 %, à 16,52 millions d'euros, au titre du premier semestre de l’exercice 2022. Le groupe a enregistré une forte hausse (97 %) des ventes catalogue, en quasi-doublement, à 4,9 millions d'euros. Ce premier semestre confirme également la forte présence de Xilam à l’international (74% des ventes) et sur les plateformes numériques (67% des ventes).

Au cours de cette période, le groupe a également lancé la production de sept nouvelles séries, ce qui témoigne de sa créativité et de son attractivité.

Dans un environnement en très forte croissance, Xilam est en mesure de confirmer la guidance de revenus cumulés pour le cycle 2022-2023 à 110 millions d'euros.

Conformément au plan Ambition 2026, Xilam entend doubler ses revenus à environ 80 millions d'euros à cet horizon.

"Le premier semestre 2022 témoigne de la force du modèle Xilam qui, sur un seul semestre, a pu lancer pas moins de 7 séries en production. Dans un environnement très porteur, Xilam dispose des meilleurs atouts pour saisir de nouvelles opportunités de croissance : la capacité à travailler à la fois sur des productions propriétaires et non-propriétaires pour les donneurs d'ordre les plus exigeants, et la créativité pour aborder tous les segments, du pré-scolaire à l'adulte. Fort de cette dynamique, le Groupe confirme son objectif pour le cycle 2022-2023", a commenté Marc De Pontavice, président directeur général du groupe.

Xilam publiera ses prochains résultats semestriels le 29 septembre 2022, après bourse.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.