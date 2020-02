XILAM annonce son plan de croissance SCALE 2023

(AOF) - Xilam Animation a précisé, dans un communiqué, ses nouveaux objectifs financiers. La société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation vise des revenus cumulés de 78 millions d'euros sur les exercices 2020-2021 et de 110 millions d'euros sur les exercices 2022-2023. Le groupe précise que ces objectifs permettront de lisser les éléments de saisonnalité et de cut-off en correspondance avec le cycle naturel de production (environ deux ans) et d'exploitation du catalogue (trois-quatre ans).

Ces objectifs incluent le crédit d'impôt audiovisuel et sont calculés à périmètre constant (hors M&A et merchandising), avec intégration actée de Cube Creative.

Le groupe ajoute que compte tenu de la diversité des modèles de production en cours de développement chez Xilam, le groupe communiquera désormais ses guidances en revenus et non plus en volume de livraison annuel. Et afin de mieux expliciter les déterminants du modèle économique propre à son industrie et de mesurer la performance du groupe, Xilam projette désormais ses objectifs de revenus sur des cycles de 2 ans.

Xilam a réalisé une croissance annuelle moyenne de 28% depuis 2015 et entend poursuivre sa forte dynamique de croissance.

Pour atteindre ces objectifs, la société a adopté une feuille de route stratégique claire autour de quatre piliers de croissance. L'augmentation de l'activité historique de production d'animations pour enfants, l'élargissement des productions à destination d'un public adulte à fort potentiel, le développement des prestations non-propriétaires ainsi que le développement des activités B to C.

