Xilam Animation renouvelle son partenariat avec Youku

(AOF) - Xilam Animation, société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, nommée aux Oscars, a renouvelé son partenariat avec Youku, la plateforme de streaming du groupe Alibaba, pour la nouvelle saison de la série préscolaire en 2D et 3D. En parallèle de cette nouvelle saison, Xilam Animation produit également pour ces deux diffuseurs, autour de l'univers des Contes de Lupin, une nouvelle série de format court (26x2’30) intitulée Une mission pour Lupin, dont le lancement est prévu pour ce Noël 2022.

Marc du Pontavice, PDG de Xilam Animation a déclaré : "Après le grand succès de notre partenariat avec Youku pour la première saison des Contes de Lupin, qui fut notre première coproduction franco-chinoise, nous sommes ravis de continuer sur cette lancée avec la nouvelle saison. Les Contes de Lupin ont su conquérir le cœur et l'imagination du public chinois, comme en témoignent ses résultats d'audience impressionnants, ainsi que ceux du monde entier. Nous sommes impatients d'offrir aux fans de cette série de nouveaux épisodes et des formats courts qui promettent des aventures encore plus magiques. "

Quian Wu, Vice-Président d'Alibaba Digital Media and Entertainment Group et Directeur Général de Youku Kids ajoute : " C'est avec un immense plaisir que nous poursuivons notre partenariat avec Xilam Animation et amenons à la Chine et sur Youku de nouveaux contenus des Contes de Lupin. La première saison a été immensément populaire auprès de notre public qui, grâce à cet attachant petit loup, voyage au travers de mondes différents et nous sommes certains qu'ils seront impatients de découvrir l'espace dans ces nouveaux épisodes ".

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.