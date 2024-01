Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Xilam Animation: augmentation de capital réalisée information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Xilam Animation annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du DPS d'un montant d'un peu plus de 3,68 millions d'euros, par l'émission de 982.299 actions nouvelles au prix unitaire de 3,75 euros.



Les fonds levés ont vocation à permettre à Xilam d'optimiser sa structure financière en rééquilibrant son bilan et, ainsi, à améliorer son ratio d'endettement dans un contexte de renchérissement du coût de la dette et de conditions d'octroi plus exigeantes.



A l'issue de la période de placement, la demande de souscription s'est élevée à 1.067.608 actions, soit 108,7% du montant initial. Le capital social de la société de dessins animés est désormais divisé en 5.893.799 actions.





