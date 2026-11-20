La Chine et l'Australie peuvent renforcer leur coopération dans des domaines tels que l'agriculture et l'intelligence artificielle, a déclaré vendredi le président chinois Xi Jinping au Premier ministre australien Anthony Albanese, saluant un "revirement complet" dans les relations entre les deux pays.

S'exprimant en marge du forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à Shenzhen, Xi Jinping a déclaré que Pékin était disposé à travailler avec Canberra pour élargir la coopération, mettre de côté les divergences et tirer parti des récentes améliorations dans les relations, afin de faire entrer ce partenariat dans une nouvelle phase de développement.

"Depuis votre entrée en fonction en tant que Premier ministre en 2022, nous nous sommes rencontrés à quatre reprises. Je pense qu'il est juste de dire qu'ensemble, nous avons opéré un revirement complet dans les relations sino-australiennes", a déclaré le dirigeant chinois.

Xi Jinping a proposé à Anthony Albanese de renforcer la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de l'économie verte et de l'IA, selon l'agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Les relations entre l'Australie et la Chine s'étaient détériorées sous le précédent gouvernement australien, qui avait appelé à une enquête sur les origines du COVID-19, provoquant la colère de Pékin.

Lors d'un point presse organisé à l'issue de la rencontre, Anthony Albanese a déclaré que les divergences seraient abordées "de manière constructive et directe", et qu'une relation stable était dans l'intérêt des deux nations.

"Il est important que l'Australie continue à entretenir des relations constructives avec la Chine, que nous dépassions nos divergences, sans les laisser nous définir. Et aujourd'hui, nous avons pu aborder de nombreuses questions", a-t-il dit.

(Liz Lee à Shenzhen, Farah Master à Hong Kong, rédaction de Pékin, Renju Jose à Sydney; version française Camille Raynaud)