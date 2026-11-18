Xi et Poutine haussent le ton à l'ouverture du sommet de l'Apec

A Shenzhen, le président chinois a défendu le libre-échange face aux nouvelles restrictions américaines sur les puces d'IA. Vladimir Poutine a de son côté raillé l'échec des sanctions occidentales et le "déclin" européen. Les deux dirigeants doivent retrouver Donald Trump jeudi pour évoquer commerce, Ukraine, Iran et armes nucléaires.

Le président chinois Xi Jinping s'est engagé mercredi à tenir tête au protectionnisme commercial, et son homologue russe Vladimir Poutine a fustigé les sanctions occidentales. Les deux dirigeants se sont exprimés à l'ouverture du sommet de l'Apec à Shenzhen, dans le sud de la Chine.

Xi Jinping et Vladimir Poutine doivent rencontrer jeudi Donald Trump en marge du sommet. Les trois chefs d'Etat devraient y aborder les guerres en Iran et en Ukraine, ainsi que le commerce, l'IA et les armes nucléaires.

Xi Jinping a appelé à défendre un "commerce libre et ouvert", sans barrières à l'investissement, alors que Washington vient d'annoncer de nouvelles restrictions à l'accès chinois aux puces d'IA de Nvidia. "Nous devons défendre avec fermeté le système commercial multilatéral fondé sur des règles, dont l'OMC est le pilier central", a-t-il dit.

Vladimir Poutine a dénoncé un "déclin humiliant" de l'Europe et jugé que les sanctions post-invasion de l'Ukraine avaient échoué, ce qui a rendu la Russie plus forte. "Les outils traditionnels de dominance économique ont perdu une grande partie de leur force d'intimidation", a-t-il affirmé, et il a dit attendre de la réunion trilatérale "de possibles grandes avancées".