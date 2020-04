XEROX retire son offre de rachat sur HP INC

(AOF) - La crise sanitaire mondiale actuelle et les turbulences macroéconomiques et des marchés qui en résultent ont créé un environnement qui n'est pas propice à ce que Xerox continue de rechercher à racheter HP Inc. Le spécialiste de l'impression a donc retiré son offre. Xerox proposait 24 dollars par titre du fabricant d'imprimantes et de PC, qui était valorisé 35 milliards de dollars sur cette base.