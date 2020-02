Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Xerox relève son offre sur HP Reuters • 10/02/2020 à 19:24









PARIS, 10 février (Reuters) - Xerox Holdings Corp XRX.N a relevé lundi de deux dollars a 24 dollars par action son offre d'achat HP HPQ.N , après avoir essuyé plusieurs refus d'offres précédentes de la part du fabricant de PC. Xerox a déclaré que sa nouvelle offre comprenait 18,40 dollars en numéraire et 0,149 action Xerox pour chaque action HP, ce qui valorise le fabricant d'imprimantes à environ 35 milliards de dollars. Le groupe a indiqué prévoir de lancer officiellement une offre autour du 2 mars. (Akanksha Rana à Bengalore, version française Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.