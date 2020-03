Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Xerox : le conseil de HP Inc rejette l'offre publique Cercle Finance • 05/03/2020 à 13:57









(CercleFinance.com) - HP Inc indique ce jeudi rejeter une nouvelle fois l'offre publique lancée en début de semaine par Xerox à un prix de 24 dollars, dont 18,40 dollars en numéraire et 0,149 action Xerox pour chaque action HP apportée, offre qui doit expirer le 21 avril prochain. Après consultation de conseillers financiers et juridiques indépendants, son conseil d'administration a conclu que cette proposition 'ne correspond pas aux meilleurs intérêts des actionnaires de HP', et leur suggère donc à l'unanimité de ne pas apporter leurs titres. 'L'entreprise combinée serait handicapée par un niveau de dette élevé de façon irresponsable et qui exigerait en conséquence des synergies irréalistes et inatteignables qui menaceraient l'ensemble du groupe', affirme son président Chip Bergh.

