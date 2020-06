Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Xerox : lancement de l'application 'Team Availability' Cercle Finance • 25/06/2020 à 16:00









(CercleFinance.com) - Xerox annonce ce jeudi le lancement de l'application Team Availability, une solution qui permet aux entreprises de connaître en temps réel la disponibilité et l'emplacement de leurs employés. 'Il est essentiel de savoir si les employés travaillent et où ils se trouvent pour assurer la gestion d'environnements de travail flexibles, dans lequel les horaires de travail des employés sont partagés entre le travail à domicile et au sein de l'entreprise', explique le groupe.

