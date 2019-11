XEROX envisagerait de racheter HP INC

(AOF) - Xerox envisage de faire une offre de rachat en numéraire et en actions sur la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes, HP, qui affiche une capitalisation d'environ 27 milliards de dollars, selon des personnes proches du dossier, affirme le Wall Street Journal. Le conseil d'administration du fabricant de photocopieuses a discuté d'une telle transaction mardi. Il n'existe cependant aucune garantie que Xerox fera une offre ou que celle-ci sera acceptée.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.