XENOTHERA : la France précommande 30 000 doses de son traitement contre le Covid

La particularité polyclonale du XAV-19 en fait un candidat-médicament particulièrement efficace, notamment au vu de son activité neutralisante vis-à-vis des variants circulants, et répondant à des besoins médicaux actuellement non couverts, assure la biotech. Ce point le différencie notamment des monoclonaux d'origine américaine actuellement délivrés sur les patients précoces souffrant de comorbidités.

Le contrat porte sur la fourniture du médicament à Santé publique France afin de pouvoir le mettre à disposition des patients français à la fin de l'été. Cet accord permet à Xenothera de démarrer dès maintenant la production industrielle des premiers lots en anticipation des résultats de l'essai clinique français POLYCOR attendus cet été et de l'autorisation par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

(AOF) - La biotech nantaise Xenothera a signé un contrat de réservation de 30 000 doses unitaires de XAV-19 avec le Ministère de la Santé et des Solidarités français. Le XAV-19 est l'anticorps polyclonal anti-SARS-CoV-2 développé en France par la biotech, sur la base de sa technologie d'anticorps glyco-humanisés. Ce traitement est destiné aux patients atteints de Covid modérée, pour éviter l'aggravation de la maladie et un transfert en réanimation.

