Xenetic Biosciences Inc devrait afficher une perte de 64 cents par action

* Xenetic Biosciences Inc XBIO.OQ XBIO.O devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 11 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Framingham dans le Massachusetts devrait faire état d'une baisse de 11,9% de ses revenus à 640 mille dollars contre 726,4 mille dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Xenetic Biosciences Inc est une perte de 64 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "hold".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

