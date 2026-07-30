Xcel Energy dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre grâce à une meilleure rentabilité de ses investissements dans les infrastructures

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, le groupe d'électricité Xcel Energy

XEL.O a dépassé les prévisions de Wall Street concernant ses bénéfices du deuxième trimestre, la rentabilité accrue des investissements dans les infrastructures électriques ayant contribué à compenser la hausse des coûts de financement.

Les entreprises du secteur de l'énergie ont bénéficié d'une forte hausse de la demande en électricité dans le contexte de l'essor des centres de données alimenté par l'intelligence artificielle, alors même qu'elles sont confrontées à des taux d'intérêt élevés qui alourdissent les coûts de financement et d'entretien des infrastructures.

* Sur une base ajustée, la société basée à Minneapolis, dans le Minnesota, a annoncé un bénéfice de 93 centimes par action pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 78 centimes par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le résultat net du groupe s'est établi à 586 millions de dollars, soit 93 centimes par action, en hausse de 32 % par rapport aux 444 millions de dollars, soit 75 centimes par action, enregistrés il y a un an.

* L'action de la société a progressé de 2,1 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* Xcel a récupéré une grande partie de ses investissements dans les infrastructures électriques grâce à des tarifs et des suppléments approuvés par les autorités de régulation au cours du trimestre, ce qui a contribué à compenser les coûts liés à la modernisation du réseau et à l’extension des infrastructures électriques.

* Toutefois, le chiffre d’affaires de son segment électrique a reculé de 4,7 % à 2,74 milliards de dollars, tandis que celui de sa division gaz naturel a chuté à 365 millions de dollars, contre 396 millions de dollars un an plus tôt.

* Xcel fournit des services d’électricité à environ 3,9 millions de clients et des services de gaz naturel à environ 2,2 millions de clients dans huit États de l’Ouest et du Midwest.