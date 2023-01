Xavier Niel se porte officiellement candidat à la fréquence de M6

(AOF) - L'homme d'affaires français Xavier Niel, fondateur et actionnaire majoritaire d'Iliad, est candidat à la reprise d'une fréquence TNT dans le cadre du renouvellement de celles de TF1 et M6, a fait savoir un communiqué de l'Arcom, l'autorité de régulation des médias. Trois dossiers ont été déposés, ceux de TF1 et de M6, titulaires des fréquences, et celui du magnat des télécoms, dont le projet baptisé 'SIX' montre qu'il vise l'actuelle fréquence de M6. Réunie hier, l'Arcom a déclaré recevables ces trois candidatures.

Les candidats seront reçus en audition le 15 février prochain, pendant une heure trente chacun. L'audition, ouverte au public, sera retransmise sur le site internet de l'Arcom.