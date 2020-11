Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Xavier Niel pourrait lancer une nouvelle "SPAC" la semaine prochaine, dans la consommation - sources Reuters • 27/11/2020 à 20:02









LONDRES/PARIS, 27 novembre (Reuters) - Xavier Niel, le magnat français des télécommunications, pourrait lancer dès la semaine prochaine une SPAC, ou société spécifiquement dédiée à une acquisition, a-t-on appris vendredi auprès de deux sources. Cette SPAC, acronyme de l'anglais Special Purpose Acquisition Company, sera mise en Bourse à Paris et visera l'acquisition d'une entreprise européenne dans le secteur de la consommation, ajoutent ces deux sources. L'annonce pourrait intervenir dès lundi. Deutsche Bank DBKGn.DE et la Société générale SOGN.PA conseillent Xavier Niel sur cette opération, précisent les deux sources. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès du fondateur du groupe Iliad ni auprès de ces deux établissements bancaires. Xavier Niel, alors associé avec Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, a déjà recouru à une SPAC en 2016 dans le secteur de l'audiovisuel, devenue depuis le groupe Mediawan MDW.N . C'est à ce jour le seul exemple en France d'utilisation de ces sociétés qui permettent de lever des fonds et d'obtenir un "chèque en blanc" de la part d'investisseurs pour financer l'acquisition d'une société-cible qui reste secrète. Aux Etats-Unis, les SPAC se sont développées au point de lever cette année 58 milliards de dollars de fonds en Bourse. (Abhinav Ramnarayan et Clara Denina à Londres, Gwénaëlle Barzic à Paris version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +0.80% ILIAD Euronext Paris +0.87% DEUTSCHE BANK XETRA +0.71%