Xavier Niel entre au conseil d'administration de ByteDance

Xavier Niel, fondateur du groupe de télécommunications Iliad, maison mère de l'opérateur Free, le 8 mai 2024 à Marseille ( POOL / Ludovic MARIN )

Xavier Niel, fondateur du groupe de télécommunications Iliad, maison mère de l'opérateur Free, est entré, de façon inattendue, au conseil d'administration du groupe chinois ByteDance, propriétaire du réseau social TikTok, a indiqué la plateforme de vidéos à l'AFP lundi.

"Nous sommes ravis que Xavier Niel rejoigne notre conseil d'administration et de pouvoir compter sur ses conseils, ses avis et sa vision", a déclaré un porte-parole de TikTok.

"Nous continuerons à renforcer la diversité des compétences et de l'expertise au sein de notre conseil d'administration afin de préserver les intérêts de l'entreprise et de tous les actionnaires", a-t-il poursuivi.

Le milliardaire français rejoint un conseil d'administration dirigé par le PDG et cofondateur chinois de ByteDance, Rubo Liang, et composé de cinq membres, dont les hommes d'affaires américains Arthur Dantchik et William E. Ford ainsi que l'entrepreneur chinois Neil Shen, comme le détaille le site internet du groupe.

Xavier Niel remplacerait Philippe Laffont, fondateur du fonds d'investissement Coatue Management, selon le média spécialisé Numerama.

Le magnat français des télécoms pourra ainsi participer aux votes et décisions stratégiques de ByteDance, dont la populaire application TikTok compte plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde.

Le magnat français des télécoms pourra ainsi participer aux votes et décisions stratégiques de ByteDance, dont la populaire application TikTok compte plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde ( AFP / Roslan RAHMAN )

Aux Etats-Unis, où elle dénombre au moins 170 millions de fidèles dont une forte proportion d'adolescents et jeunes adultes, TikTok est menacé d'interdiction, le gouvernement américain évoquant des craintes pour la sécurité nationale.

TikTok fait aussi face à une plainte du ministère américain de la Justice qui l'accuse de manquements aux lois sur la protection de la vie privée des mineurs.

La plateforme de ByteDance est par ailleurs scrutée de près dans l'Union européenne, où elle a retiré définitivement une fonction de son application TikTok Lite qui récompensait le visionnage de vidéos, après l'ouverture d'une enquête par Bruxelles sur "des risques graves pour la santé mentale des utilisateurs".