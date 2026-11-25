Xavier Niel au conseil d'Edenred ? AlphaValue y voit un atout

Par l'intermédiaire de sa société d'investissement, le fondateur de Free envisage de renforcer sa position dans le groupe des Ticket Restaurant et de demander un siège à son conseil d'administration.

Rock Investment, la société d'investissement de Xavier Niel, a déclaré à l'Autorité des marchés financiers (AMF) avoir franchi le seuil de 10% du capital d'Edenred. Sa position représente environ 10,55% du capital et 10,42% des droits de vote "par assimilation".

Ces chiffres correspondent aux actions que Rock Investment pourrait acquérir en exerçant ses options. S'il les exerçait toutes, il deviendrait le premier actionnaire d'Edenred. A ce stade, ces options ne lui donnent aucun droit de vote.

Dans sa déclaration d'intention, Rock Investment indique qu'il envisage de poursuivre l'accroissement de sa participation dans Edenred, tout en assurant ne pas vouloir "prendre le contrôle de la société".

Un siège pour peser

"Nous y voyons un élément positif pour la gouvernance. Un actionnaire de référence actif au conseil d'administration devrait bousculer la direction et pousser au changement", écrit Arthur Kuntz, analyste chez AlphaValue, dans sa note du jour.

AlphaValue maintient sa recommandation d'achat sur Edenred, avec un potentiel de hausse de 40%.

A 9h30, l'action EdenRed reculait de 0,51%, à 25,35 euros mais reste en progression de 34,48% depuis le début de l'année.