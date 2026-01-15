xAI limite l'utilisation de Grok pour l'édition d'images suite aux inquiétudes exprimées en Californie et en Europe

xAI empêche tous les utilisateurs de modifier des images de "vraies personnes portant des vêtements révélateurs"

Les autorités californiennes demandent des réponses à xAI après que son chatbot Grok a généré des images sexualisées de femmes et de mineurs

Le procureur général déclare que l'État veut que X "arrête la diffusion de ce contenu"

Musk déclare qu'il n'est pas au courant des "images de mineurs nus" générées par Grok

xAI, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk , a déclaré mercredi en fin de journée avoir imposé des restrictions à tous les utilisateurs de son chatbot Grok AI qui limitent l'édition d'images après que le service a produit des images sexualisées qui ont suscité des inquiétudes parmi les régulateurs mondiaux.

"Nous avons mis en place des mesures technologiques pour empêcher le compte Grok de permettre l'édition d'images de personnes réelles dans des vêtements révélateurs tels que des bikinis. Cette restriction s'applique à tous les utilisateurs, y compris les abonnés payants", a déclaré la société dans un billet X.

Des images hyperréalistes de femmes manipulées pour donner l'impression qu'elles portent des bikinis microscopiques, qu'elles prennent des poses dégradantes ou qu'elles sont couvertes d'ecchymoses ont commencé à inonder la plateforme de médias sociaux X ce mois-ci. Dans certains cas, des mineurs ont été déshabillés numériquement jusqu'au maillot de bain, ce qui a suscité de nombreuses critiques.

La semaine dernière, Grok a commencé à n'autoriser que les abonnés payants à utiliser ses fonctions de génération et d'édition d'images. La semaine dernière, X a réduit la capacité de Grok à générer ou à modifier des images publiquement pour un grand nombre de ses utilisateurs, mais le chatbot produisait encore des images à caractère sexuel en privé sur demande mercredi avant l'annonce de xAI, a constaté Reuters.

Le milliardaire Musk possède xAI, qui à son tour possède X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

xAI a ajouté mercredi qu'elle empêchait les utilisateurs, en fonction de leur localisation, de générer des images de personnes en petite tenue dans les "juridictions où c'est illégal". L'entreprise n'a pas cité ces juridictions.

LES AUTORITÉS CALIFORNIENNES EXIGENT DES RÉPONSES

Le gouverneur et le procureur général de Californie ont déclaré plus tôt dans la journée de mercredi qu'ils exigeaient des réponses de la part de xAI après que Musk a déclaré qu'il n'avait pas connaissance d'images de mineurs nus générées par Grok.

"Nous exigeons des réponses immédiates de la part de xAI sur leur plan pour arrêter la création et la diffusion de ce contenu", a écrit le procureur général de Californie Rob Bonta sur X. Le gouverneur Gavin Newsom a demandé à Bonta "d'enquêter immédiatement sur l'entreprise et de tenir xAI pour responsable."

Les commentaires de Newsom et de Bonta sont les plus sérieux émis jusqu'à présent par les autorités américaines face à l'explosion des images sexualisées non consensuelles générées par l'IA et diffusées sur X .

La décision californienne vient s'ajouter à la pression à laquelle Musk est confronté aux États-Unis et dans le monde entier. Les législateurs et les groupes de défense ont demandé à Apple AAPL.O et à Google GOOGL.O de retirer Grok des magasins d'applications.

Des fonctionnaires ont menacé de prendre des mesures en Europe et au Royaume-Uni . L'Indonésie a temporairement bloqué l'accès à Grok .

Dans un premier temps, Musk s'est publiquement moqué de la controverse, en postant des émojis humoristiques en réponse aux commentaires d'autres utilisateurs sur l'afflux de photos sexualisées. Plus récemment, X a déclaré qu'elle traitait sérieusement les signalements de matériel pédopornographique et qu'elle les contrôlait rigoureusement.

Plus tôt dans la journée de mercredi, Musk a déclaré qu'il n'avait "pas connaissance d'images de mineurs nus générées par Grok. Littéralement zéro."

X n'a pas immédiatement répondu aux questions concernant l'annonce de la Californie et les commentaires de Musk.

xAI n'a pas répondu directement à une demande de commentaire par courriel sur les déclarations des fonctionnaires californiens ou sur le message de Musk disant qu'il n'était pas au courant de l'imagerie sexualisée de mineurs. Reuters a reçu son message générique de réponse automatique pour les demandes de renseignements: "Legacy Media Lies."