xAI et SpaceX, les entreprises de Musk, font l'objet d'un recours collectif pour “nuisance” liée à un centre de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Les entreprises d’Elon Musk, xAI et SpaceX, ont été poursuivies en justice par des habitants , dans le Mississippi, qui affirment qu’une centrale électrique alimentant des centres de données situés à proximité émet un bruit “omniprésent et inévitable” qui a nui à leur santé et à la valeur de leurs maisons.

La plainte, rendue publique mardi devant le tribunal fédéral d’Oxford, dans le Mississippi, accuse les entreprises de Musk d’avoir négligé de mettre un terme à ces nuisances et d’avoir causé une nuisance publique en raison d’un bruit excessif et incommodant. Trois résidents ont intenté cette action au nom d’un groupe estimé à plus de 10.000 personnes.

“Le boom de l’intelligence artificielle (AI) fait des ravages dans les communautés à travers les États-Unis ” en soumettant des milliers de résidents à un bruit et à des vibrations quasi constants, indique la plainte.

Les plaignants réclament des dommages-intérêts pour préjudice moral, dépréciation immobilière et autres préjudices, ainsi que la restitution d’un montant non précisé de bénéfices.

xAI et SpaceX n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La filiale de xAI, MZX Tech, a également été citée comme défenderesse. Musk n’est pas défendeur.

Dans un communiqué, l’avocat des plaignants, Robert Wiygul, a déclaré: “Nos maisons sont censées être un sanctuaire qui nous protège du monde,” mais “lorsqu’elles sont envahies par le bruit 24 heures sur 24, cela nous prive de cette paix fondamentale qui caractérise une vie bonne et décente”.

xAI a investi plus de 20 milliards de dollars pour construire l'usine de Southaven avec le soutien du gouverneur du Mississippi, Tate Reeves. Les turbines à gaz de Southaven alimentent en électricité les centres de données situés à Southaven et dans ses environs, selon la plainte.

En avril, la NAACP a intenté un procès contre xAI concernant la centrale et les centres , accusant l’entreprise d’enfreindre les règles environnementales américaines. Le procès est en cours.

Le ministère américain de la Justice a indiqué dans un document déposé devant le tribunal le mois dernier qu'il pourrait intervenir dans l'affaire de la NAACP, affirmant que ce litige soulevait des questions juridiques et politiques concernant le rôle du gouvernement dans les infrastructures d'IA.