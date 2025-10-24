X4 Pharma chute après une offre d'actions de 135 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre -

** Les actions de X4 Pharmaceuticals XFOR.O sont en baisse de 3,9 % à 2,97 $ en préambule au marché, après avoir fait l'objet d'un prix de suivi au cours de la nuit

** XFOR, société basée à Boston, a annoncé en début de journée () ~46,6 millions d'actions, y compris 700 000 warrants préfinancés, pour un montant brut de 135 millions de dollars

** Le prix d'offre de 2,90 $ représente une décote de 6,1 % par rapport à la dernière vente d'actions

** XFOR a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le développement de la phase 3 du mavorixafor dans certains troubles neutropéniques chroniques, ainsi que des dépenses d'investissement et d'autres objectifs ** La neutropénie chronique est un état caractérisé par un faible taux de neutrophiles, un type de globules blancs qui combattent les infections

** Leerink, Stifel et Guggenheim sont les co-responsables de l'offre ** XFOR a ~22,5 millions d'actions en circulation au 13 août, comme le montre le site ** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions de XFOR ont perdu 86% depuis le début de l'année

** Les 5 analystes qui couvrent le titre sont tous haussiers avec un PT médian de 9$, selon les données de LSEG