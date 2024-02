Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client X-Fab Silicon: BPA plus que triplé en 2023 information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - X-Fab Silicon Foundries publie au titre de l'exercice écoulé un BPA de 1,24 dollar, plus que triplé par rapport à 0,40 dollar en 2022, avec une marge d'EBITDA de 27,1%, légèrement au-dessus de sa fourchette prévisionnelle de 23-27%.



A 906,8 millions de dollars, son chiffre d'affaires a augmenté de 23%, les revenus de ses segments phares (à savoir l'automobile, l'industriel et le médical) ayant augmenté de 31% pour représenter ainsi 91% du total.



Pour 2024, le groupe belge de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS, fabriquant des plaquettes de silicium, anticipe un chiffre d'affaires de l'ordre de 900 à 970 millions de dollars avec une marge EBITDA entre 25 et 29%.





