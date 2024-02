Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client X-Fab Silicon : -21,5%, sous 7,1E, recul des ventes anticipé information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 10:47









(CercleFinance.com) - Malgré un BPA triplé au T4 2023, X-Fab Silicon dévisse -21,5%, sous 7,1E, pulvérisant au passage le support des 8,33E du 1/11/2023 puis celui des 7,40E du 27/04/2023 (et ex-zénith d'avril, juin puis 27 juillet 2022).

Le titre efface tous ses gains depuis le 5 janvier 2023 (1 année + 1 mois pour rien !) et pourrait s'en aller tester les 6,9E.

Le groupe belge spécialisé dans la fabrication de plaquettes de silicium inclues dans les phares automobile à LED est jugé trop dépendant d'un secteur qui commence à subir un ralentissement, d'où un C.A inférieur aux attentes à fin 2023 : la mention 'prévoit une baisse de son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours' est perçue comme un 'profit warning'.





