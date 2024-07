Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client X-Fab: réduction des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, X-Fab Foundries indique réduire la borne haute de ses prévisions de marge d'EBITDA pour 2024, ramenant cette fourchette-cible à 25-28% contre 25-29% précédemment.



Le fabricant de plaquettes de silicium revoit aussi ses prévisions relatives au chiffre d'affaires annuel, de 900 -970 millions de dollars à 860-880 millions, 'reflétant principalement le retard global de la reprise du marché des dispositifs de puissance SiC'.



Pour le deuxième trimestre, le groupe belge revendique une marge d'EBITDA de 23,3% (22,7% hors impact lié aux normes IFRS 15, comparée à la fourchette-cible de 20-23%), et un CA en recul de 9% à 205,1 millions (pour une fourchette-cible de 200-210 millions).





Valeurs associées X-FAB SILICON 6,13 EUR Euronext Paris +7,46%