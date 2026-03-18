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X en panne pour des milliers d'utilisateurs américains, selon Downdetector
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 16:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des numéros de pannes au paragraphe 2)

Selon Downdetector.com, la plateforme de médias sociaux X a été indisponible pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis mercredi.

Selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources,près de 27 330 utilisateurs ont signalé des problèmes avec X à 11h 16 (heure de l'Est).

Le nombre réel d'utilisateurs affectés peut différer de celui indiqué par Downdetector, car les rapports sont soumis par les utilisateurs.

X n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

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