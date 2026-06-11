WuXi AppTec poursuit les États-Unis pour avoir qualifié l'entreprise de « société militaire chinoise »

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* WuXi qualifie le label « lié à l'armée » d'« erroné » et demande son retrait

* La liste va d'Alibaba à BYD; l'inscription empêche l'obtention de contrats avec le département américain de la Défense

* Cette liste s'inscrit dans le cadre d'une offensive américaine plus large visant les liens avec l'armée chinoise

(Réécriture complète)

Le développeur de médicaments WuXi AppTec

603259.SS a déclaré jeudi avoirdemandé à un tribunal fédéral américain de le retirer de la liste du ministère de la Défense des entreprises liées à l'armée chinoise.

Dans un communiqué boursier, WuXi a déclaré que sa désignation en tant qu'entreprise liée à l'armée chinoise (CMC) était « erronée et non étayée par les faits ou les critères juridiques ».

Dans son recours, la société a demandé au tribunal fédéral de première instance du district de Columbia de déclarer cette désignation « nulle, non avenue et sans effet ».

L'inclusion de WuXi sur la liste, qui a été annoncée lundi , s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large du Pentagone, en vertu de la section 1260H, visant à identifier les entreprises chinoises considérées comme ayant des liens avec l'armée de Pékin.

Un porte-parole du Pentagone a déclaré que le département ne commentait pas les litiges en cours ou potentiels.

La liste comprend des poids lourds chinois, allant des géants de la technologie tels qu'Alibaba 9988.HK et Baidu 9888.HK , aux constructeurs automobiles tels que BYD 002594.SZ et Nio

9866.HK .

Bien que cette liste n'impose pas officiellement de sanctions directes, elle interdit au ministère de la Défense de passer des contrats avec les entreprises concernées à compter de la fin de ce mois, les restrictions s'étendant à l'approvisionnement en produits ou services auprès de tiers d'ici 2027.

Cette liste reflète les préoccupations accrues des États-Unis concernant les avancées militaires et industrielles de la Chine, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes entre Pékin et Washington.

Les entreprises figurant sur la liste peuvent demander leur retrait, selon l'annonce du Pentagone.

WuXi AppTec, qui a annoncé pour la première fois son intention de contester cette désignation en début de semaine, a déclaré jeudi qu'elle tiendrait ses actionnaires informés de toute évolution significative dans la procédure judiciaire.