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Wuxi Apptec a été retirée de la liste du Pentagone répertoriant les entreprises militaires chinoises
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 15:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations détaillées aux paragraphes 2 et 3, et de contexte au paragraphe 4)

La société chinoise de biotechnologie WuXi AppTec a été retirée de la liste des entreprises militaires chinoises établie par le Pentagone, selon un communiqué publié lundi par le gouvernement.

Le secrétaire adjoint à la Défense a pris cette décision à la suite d’une injonction d’un tribunal fédéral de Washington interdisant au ministère d’appliquer cette désignation, précise le communiqué.

Cette décision fait suite à une action en justice intentée par WuXi AppTec après son ajout à la liste, dans laquelle l’entreprise affirmait que cette désignation était arbitraire, capricieuse, non étayée par des faits et “le résultat de pressions politiques”.

Le Pentagone avait élargi le 8 juin sa liste noire des prétendues “entreprises militaires chinoises” à 188 entités.

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