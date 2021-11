Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP : une acquisition dans le commerce électronique information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 11:34









(CercleFinance.com) - WPP a annoncé mardi avoir fait l'acquisition de la firme britannique Cloud Commerce Group (CCG), une opération destinée à renforcer ses activités dans le domaine du commerce électronique. A partir de sa plateforme logicielle maison, CGG aide une centaine de marques à distribuer leurs produits sur des places de marché telles qu'Amazon, eBay ou Etsy. La plateforme - qui génère chaque année l'équivalent d'un milliard de livres en termes de valeur de produits vendus (GMV) - est compatible avec une multitude de systèmes comptables, de technologies de paiement et de réseaux logistiques, fait valoir WPP. Le géant britannique de la communication ne précise pas le montant du rachat, se contentant d'indiquer que CGG emploie aujourd'hui une centaine de personnes.

Valeurs associées WPP Tradegate -0.16% WPP LSE -1.72% WPP OTCBB 0.00%