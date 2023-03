WPP: un partenariat stratégique noué avec Braze information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 16:46

(CercleFinance.com) - WPP a annoncé mercredi avoir noué un partenariat stratégique avec Braze, une plateforme d'engagement client reliant les marques et les consommateurs.



L'accord couvrira l'intégration et le développement de solutions visant à aider les marques à exploiter leurs données afin de mettre en place un engagement 'personnalisé'.



Par ailleurs, leur alliance permettra aussi à leurs clients de mettre en oeuvre des stratégies d'activation, de rétention et de fidélisation des clients via la création d'offres 'sur mesure'.



L'objectif est de combiner les capacités créatives des équipes de WPP avec la technologie mise au point par Braze.



WPP avait déjà annoncé en début de semaine l'acquisition de l'agence de marketing d'influence Obviously, qui compte des bureaux à New York, San Francisco et Paris.



Créée en 2014, cette plateforme technologique gère la stratégie créative, le planning média, la gestion des influenceurs, le packaging/expédition et la vérification des contenus pour des clients tels que Google, Ford, Ulta Beauty ou Amazon.