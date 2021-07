Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP : un analyste relève ses prévisions de bénéfices Cercle Finance • 16/07/2021 à 17:09









(CercleFinance.com) - Dans le résumé de sa note de recherche, UBS indique remonter ses attentes de BPA avant la parution des résultats du deuxième trimestre 2021, où il voit une croissance organique de +17% contre un consensus à +15%. UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur WPP et ajuste son objectif de cours de 1090 à 1110 pence, nouvelle cible qui laisse un potentiel de progression de 16% pour l'action du groupe britannique de communication.

Valeurs associées WPP Tradegate -0.09% WPP LSE -0.22% WPP OTCBB -0.63%