WPP : suspend les rachats d'actions et le dividende

(CercleFinance.com) - WPP a déclaré vouloir prendre des 'mesures prudentes' pour maintenir sa position de liquidité étant donné l'incertitude actuelle, notamment la suspension de ses rachats d'actions et son paiement de dividendes. La plus grande société de publicité au monde a décidé de suspendre avec effet immédiat son programme de rachat d'actions de 950 millions de livres, financé par le produit de la transaction de Kantar. Depuis décembre 2019, WPP a achevé un peu plus du tiers - soit 330 millions de livres - de son programme. Le groupe suspend également son dividende final 2019 de 37,3 pence par action, qui devait être proposé à l'assemblée générale annuelle de juin. WPP a indiqué qu'il mettait également en oeuvre des mesures de réduction des coûts, les dirigeants du groupe s'étant engagés à réduire de 20% leurs salaires pendant trois mois. Au total, les mesures de réduction des coûts généreront des économies totales en cours d'année 2020 comprises entre 700 millions et 800 millions de dollars, a déclaré le groupe. WPP a annoncé également avoir un bilan 'solide' et une 'bonne' liquidité, ayant récemment levé environ 3,2 milliards de livres de cessions. Au 31 décembre 2019, la société disposait d'une trésorerie disponible de 3 milliards de livres.

