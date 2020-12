Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP retraite ses résultats 2017-2019, résultats et dette pas affectés Reuters • 15/12/2020 à 11:10









15 décembre (Reuters) - Le numéro un mondial de la publicité WPP WPP.L a annoncé mardi qu'il allait retraiter ses états financiers de 2017 à 2019 mais que son bénéfice d'exploitation, sa dette et son flux de trésorerie n'étaient pas affectés. Le groupe britannique a déclaré que la présentation de ses états financiers dans le cadre d'une gestion centralisée de la trésorerie ("cash pooling notionnel") ne répondait pas aux normes comptables et que la couverture des investissements nets était appliquée indûment à certains risques de change. WPP a précisé dans un communiqué que ces ajustements n'auront pas de conséquences sur son bénéfice d'exploitation, sa dette nette, ses actifs nets, ses passifs courants nets ou sur ses flux de trésorerie. Afin d'atténuer l'impact sur les résultats futurs, WPP a déclaré qu'il modifierait sa stratégie de gestion de la trésorerie en 2021 afin que certaines liquidités et certains découverts soient réglés ou compensés. L'annonce n'a pas eu d'impact sur le cours de Bourse de WPP dont le titre gagnait 0,68% dans la matinée à Londres. (Tanishaa Nadkar et Kate Holton, version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)

