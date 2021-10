Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP : résultats et rachats d'actions font grimper le titre information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 15:35









(CercleFinance.com) - Le titre WPP gagnait près de 7% jeudi à la Bourse de Londres après la publication de chiffres d'activité décrits comme 'très solides' au titre du troisième trimestre et l'annonce de rachats d'actions. Le groupe publicitaire britannique a fait état ce matin d'une croissance organique de ses revenus de 15,7% au titre du dernier trimestre, qu'il met sur le compte du gain de nouveaux budgets tels que Beiersdorf, L'Oréal, Sainsbury's ou TD Bank. Le groupe, qui compte Unilever et Bayer parmi ses clients historiques, précise que sa croissance organique ressort en hausse de 6,9% par rapport à 2019. Dans son communiqué, WPP dit désormais anticiper une croissance organique comprise entre 11,5% et 12% pour cette année, contre une précédente prévision allant de 9% à 10%. Enfin, la société indique avoir mandaté Goldman Sachs afin de racheter jusqu'à 200 millions de livres de ses propres actions, avec pour objectif de réduire son capital. A 14h30 (heure de Londres), le cours de l'action WPP grimpait de 6,6% contre un repli de 0,2% pour l'indice FTSE 100 et une hausse de 0,3% de l'indice regroupant les valeurs média européennes.

