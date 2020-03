Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP : réalise l'acquisition de la société Sandtable Cercle Finance • 05/03/2020 à 16:26









(CercleFinance.com) - WPP annonce l'acquisition de Sandtable, une entreprise de science des données spécialisée dans l'analyse comportementale et les simulations avancées, a annoncé la plus grande société de publicité au monde. Fondée en 2009 et basée à Londres, Sandtable emploie des scientifiques des données, des ingénieurs logiciels, des spécialistes du comportement et des planificateurs stratégiques qui aident les clients à comprendre le comportement humain, à explorer les scénarios futurs et à soutenir une meilleure prise de décision stratégique, a déclaré WPP. WPP a déclaré que cette acquisition est conforme à sa stratégie de développement de son offre technologique en renforçant les investissements dans la science des données. Les termes de l'accord n'ont pas été dévoilés.

Valeurs associées WPP Tradegate -4.29% WPP LSE -4.04% WPP OTCBB -4.20%