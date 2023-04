Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

WPP: rachat d'amp, une agence d'identité sonore information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 12:32

(CercleFinance.com) - Le groupe publicitaire britannique WPP a annoncé jeudi avoir fait l'acquisition d'amp, une agence spécialisée dans l'identité sonore des marques.



Dans un communiqué, WPP explique que le rachat d'amp va lui permettre de renforcer son expertise dans la création d'expériences audio de haute qualité et différenciées pour le compte de ses clients.



La société souligne qu'une récente étude de marché conduite par PHMG a montré que 75% des jeunes appartenant à la 'génération Z' (18-24 ans) considèrent que la musique leur permet de mieux s'identifier à une marque, contre seulement 41% chez les moins de 55 ans.



Créée en 2009 par Michele Arnese, un ingénieur du son, amp dispose aujourd'hui de bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie et emploie plus de 60 personnes.



Ses clients incluent Mastercard, Mercedes-Benz, Kraft Heinz, Deloitte, Shell et General Motors.



L'agence est appelée à rejoindre le périmètre de Landor & Fitch, la filiale de conseil et de conception pour les marques de WPP.