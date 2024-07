Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client WPP: Philip Jansen nommé à la présidence du conseil information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 12:01









(CercleFinance.com) - WPP a officiellement nommé Philip Jansen, l'ancien directeur général de l'opérateur de télécommunications britannique BT, en tant que prochain président de son conseil d'administration.



Philip Jansen, qui percevra une rémunération annuelle de 575.000 livres sterling (675.000 euros) pour ses fonctions, rejoindra le conseil du groupe de publicité en date du 16 septembre avant d'en prendre la présidence le 1er janvier 2025, en remplacement de Roberto Quarta.



Après des passages chez Procter & Gamble et Sodexo, Philip Jansen s'était illustré comme directeur général de Worldpay, un spécialiste des technologies de paiement dont il avait réussi l'introduction en Bourse.



Il était ensuite devenu le directeur général de BT Group entre 2019 et février 2024.





