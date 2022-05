Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP: partenariat avec Epic Games dans le métavers information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 16:59









(CercleFinance.com) - Le numéro un mondial de la publicité WPP a annoncé jeudi la signature d'un partenariat dans le domaine du métavers avec Epic Games, le créateur du jeu vidéo 'Fortnite'.



Dans un communiqué, le groupe de communication explique que l'accord va aider les agences de son réseau à proposer aux marques clientes de nouvelles expériences numériques au sein de cet univers virtuel.



Le partenariat prévoit la formation de milliers de cadres dirigeants, d'ingénieurs et de créatifs de WPP sur la création d'expériences personnalisées, notamment à partir des technologies de création 3D en temps réel.





Valeurs associées WPP Tradegate +1.65% WPP LSE -99.00% WPP OTCBB 0.00%