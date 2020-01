WPP nomme Sandrine Dufour directrice non exécutive de son conseil d'administration

(AOF) - WPP, plus gros réseau d'agences de publicité et de communication au monde, annonce la nomination de Sandrine Dufour à son conseil d'administration. Elle y siègera en tant que directrice exécutive et sera également membre du conseil d'audit. Actuellement directrice financière de Proximus, plus grosse compagnie de télécommunication de Belgique, Sandrine Dufour occupera ses nouvelles fonctions à compter du 3 février.