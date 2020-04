Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP : les revenus en baisse au T1 à cause du coronavirus Cercle Finance • 29/04/2020 à 12:26









(CercleFinance.com) - Le groupe de communication WPP annonce ce mercredi, pour son premier trimestre 2020, une baisse de -4,9% des revenus, à 2,8 milliards de livres. En données comparables, ils se sont contractés de -3,8%. Le groupe note néanmoins des 'performances encourageantes' s'agissant des nouveaux comptes, avec 1 milliard de gains au T1. En raison de l'impact, perceptibles dans ces résultats, de l'épidémie de coronavirus, la direction de WPP rappelle avoir retiré ses objectifs pour l'exercice.

Valeurs associées WPP Tradegate -2.94% WPP LSE -1.31% WPP OTCBB 0.00%