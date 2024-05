Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client WPP: le titre progresse, Deutsche Bank initie à l'achat information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 14:35









(CercleFinance.com) - L'action WPP s'échange en hausse vendredi à la Bourse de Londres, portée par une note de Deutsche Bank, qui dit tabler sur une amélioration de l'activité du groupe de communication cette année.



A 13h15, le titre avance de plus de 1%, surperformant l'indice FTSE 100 qui s'adjuge autour de 0,7% au même moment.



Dans une note, Deutsche Bank estime que l'activité du spécialiste de la 'transformation créative' devrait bénéficier de la baisse des taux d'intérêt anticipée à compter de la deuxième partie de l'année, notamment du côté des clients issus de la 'tech', un segment très exposé au niveau des taux.



Si les gains de nouveaux budgets ('new business') avait déçu en 2023, l'analyste retient que WPP a décidé de se montrer plus 'offensif' cette année, ce qui le conduit à viser une croissance organique de 0,9% en 2024, là où le groupe lui-même a déclaré viser une croissance entre 0% et 1%.



Dans ce contexte UBS initie la couverture du titre à 'acheter' avec un objectif de cours de 998 pence.





Valeurs associées WPP Tradegate +1.55% WPP LSE +1.34% WPP OTCBB 0.00%