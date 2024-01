Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client WPP : le titre chute, UBS n'est plus à l'achat information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 14:57









(CercleFinance.com) - WPP recule lourdement en Bourse jeudi dans le sillage d'une dégradation d'UBS qui abaisse son conseil et son objectif de cours. L'action perd actuellement d'environ 3% à la Bourse de Londres



UBS passe à Vendre sur la valeur (au lieu d'Achat) avec un objectif de cours abaissé fortement à 700 pence (contre 1 200 pence) ce qui représente une baisse de 7% par rapport au cours actuel.



L'analyste estime que 2024 s'annonce comme une autre année difficile. ' Notre prudence sur WPP reflète son exposition au secteur TMT, mais également le ralentissement de la croissance du groupe. Même si le FCF devrait s'améliorer, nous ne prévoyons pas une telle amélioration en 2024 ' indique UBS.



Pour l'année en cours, le groupe de communication n'anticipe plus qu'une croissance du chiffre d'affaires (moins les coûts répercutés) en données comparables autour de 0,5 à 1%, ainsi qu'une marge opérationnelle globale entre 14,8 et 15% hors effet de change.





Valeurs associées WPP Tradegate -3.19% WPP LSE -2.87% WPP OTCBB 0.00%