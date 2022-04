Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP: le relèvement d'objectifs boudé en Bourse information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 11:55









(CercleFinance.com) - WPP s'inscrit en baisse mercredi à la Bourse de Londres en dépit de chiffres trimestriels meilleurs que prévu et d'une révision à la hausse de ses prévisions annuelles.



Vers 10h45, le titre cède 0,5% alors que l'indice FTSE 100 gagne autour de 0,4%.



Au premier trimestre, la croissance organique du numéro un mondial de la publicité s'est établie à 9,5%, alors que le consensus ne visait qu'un chiffre de 5,8%.



Mieux, WPP dit désormais s'attendre pour l'ensemble de l'exercice 2022 à une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 5,5% et 6,5%, contre une prévision précédente d'environ 5%.



Le marché ne se laissait pas émouvoir par ce relèvement d'objectif pour se concentrer sur la déception liée aux performances largement supérieures de ses concurrents.



Les équipes d'UBS notent ainsi que sur la période allant de janvier à mars, le groupe français Publicis a enregistré une croissance organique de 10,9% tandis qu'Omnicom et Havas, deux autres rivaux du groupe, ont généré des croissances organiques de respectivement 11,9% et 11,3%.



En Bourse, le titre WPP a perdu 11% depuis le début de l'année tandis que Publicis limite son repli à moins de 3%.





Valeurs associées WPP Tradegate -1.67% WPP LSE -0.55% WPP OTCBB 0.00%