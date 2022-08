Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP: hausse de 15% du BPA ajusté au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 05/08/2022 à 10:03









(CercleFinance.com) - WPP publie un chiffre d'affaires de 6,75 Mds£ au titre du 1er semestre, en hausse de 8,7% à données comparables par rapport à la même période douze mois plus tôt.



Dans le même temps, WPP voit son EBIT ajusté progresser de 8,2%, à 639 M£, pour un bénéfice avant impôts ajusté de de 562 M£, en hausse de 12%.

Le BPA ajusté ressort ainsi à 33 pence, en progression de 15% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.



WPP annonce cibler désormais une croissance de 6 à 7% de son chiffre d'affaires moins les coûts répercutés en 2022.





Valeurs associées WPP Tradegate -7.01% WPP LSE -8.22% WPP OTCBB 0.00%